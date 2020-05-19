Коронавирус в Московской области, последние новости на 19 мая 2020: На работу вернутся до 500 тысяч жителей Подмосковья

19 Май 2020 2020-05-18T23:41:12+03:00

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В Подмосковье за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 921 человека. Всего же за все время COVID-2019 выявили на территории области у 29,2 тысяч мужчин и женщин.

Одинцово продолжает лидировать в списке городских округов с наибольшим числом заболевших - с начала эпидемии новую инфекцию нашли у 1465 жителей муниципалитета. Однако по общему числу инфицированных Одинцово в ближайшее время может обойти Королев. В космическом наукограде только за последние сутки диагноз подтвердился у 112 человек, а всего за весь период - уже 1453. Совсем рядом и Подольск - 1446 пациентов (и 101 за сутки). Также в пятерке самых зараженных городов находятся Красногорск (1424), Люберцы (1204).

Напомним, с 18 мая в Московской области сняли часть ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса - вновь заработали промышленные предприятия, возобновились стройки жилых домов, школ и детсадов. По оценке губернатора Андрея Воробьёва, в ближайшие дни к работе вернутся от 300 до 500 тысяч жителей Подмосковья.

При этом губернатор заявил, что региональные власти следят, чтобы на всех вернувшихся к работе объектах соблюдались правила санитарной безопасности.

«У нас сегодня находятся в активной фазе 225 площадок (строительных, - Авт.). Вышли сегодня 197 - то есть не на все, - рассказал Воробьёв. - Мы сейчас буквально сопровождаем каждую стройку. Мы смотрим, сколько людей работают, какие меры безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU