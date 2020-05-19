Эксперт объяснил низкую смертность из-за коронавируса в России

19 Май 2020 2020-05-19T01:59:35+03:00

По мнению специалиста, у граждан нашей страны популяционный иммунитет выше, чем у жителей Европы и США

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Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у наших сограждан выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу «Россия 24».

ИСТОЧНИК KP.RU