Эксперт объяснил низкую смертность из-за коронавируса в России
По мнению специалиста, у граждан нашей страны популяционный иммунитет выше, чем у жителей Европы и США
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Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у наших сограждан выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу «Россия 24».
ИСТОЧНИК KP.RU