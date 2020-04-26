2020-04-26T15:57:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в специальном марафоне «Спасибо врачам», почему России удается не допускать повторения американского и итальянского сценария
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России, по данным Мелиты Вуйнович, успешно удается сдерживать другой важный показатель - смертность от коронавирусаВ России, по данным Мелиты Вуйнович, успешно удается сдерживать другой важный показатель - смертность от коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович приняла участие в восьмичасовом марафоне "Спасибо врачам" на Радио "Комсомольская правда". В акции также приняли участие известные российские рок-музыканты - Алексей Кортнев, Чичерина, Сергей Галанин и группа "Серьга".

Вуйнович сообщила, что пандемия коронавируса в мире идет на спад. Болезнь новая, от нее еще нет вакцины и коллективного иммунитета, поэтому на этом этапе сложно предсказать, когда эпидемия завершится - ситуация в разных странах отличается. Где-то успешно на первом этапе смогли затормозить распространение, где-то до сих пор ожидают пика.

В России, по данным Мелиты Вуйнович, успешно удается сдерживать другой важный показатель - смертность от коронавируса:

- В России самый главный результат – смертность низкая. Практически самая низкая в мире. И это очень важно. Конечно, мы учитываем, что всегда перерассчитывается, смотрится, если кто-то не попал в больницу, тем не менее, результаты очень хорошие.

Мелита Вуйнович Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Мелита Вуйнович Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Она признала, что это результат "переподготовки системы здравоохранения". Представитель ВОЗ поблагодарила российских врачей, медсестер, санитаров - весь медперсонал. Это их заслуга в том, что зараженные успешно выписываются из больниц уже с отрицательным результатом тестов на коронавирус.

- Они всегда на первой линии, но сейчас первая линия стала очень видной и из-за этого весь мир говорит спасибо врачам, спасибо медперсоналу,- сообщила Вуйнович.

Она также поблагодарила население, людей, которые придерживаются правил, не выходят из дома без крайней необходимости, а значит, не распространяют вирус. Ведь около половины из числа новых случаев инфицирования - люди без симптомов. Именно из-за бессимптомных носителей пандемию сложно быстро остановить - люди не знают, что заражены и могут разносить вирус.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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