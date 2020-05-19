2020-05-19T04:04:12+03:00
Происшествия

В районе «зеленой зоны» Багдада взорвалось две ракеты

По предварительным данным, никто не пострадал
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В окрестностях «зеленой зоны» Багдада взорвалось две ракетыВ окрестностях «зеленой зоны» Багдада взорвалось две ракетыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся в ночь на вторник ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, всего по этой части Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, было выпущено две ракеты, одновременно с чем сработали сирены воздушной тревоги. Они не достигли цели и упали в окрестностях зоны.

"Одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет", - указали силовики.

Ведется поиск места, откуда был произведен пуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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