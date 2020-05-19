В Московском регионе в 4-5 раз упал уровень циркуляции коронавируса
Ранее показатель составлял 12-14%, а теперь - 2,6%
Уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в 4-5 разФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уровень циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье упал в четыре-пять раз, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Специалист уточнил, что сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%. Ранее уровень циркуляции коронавируса среди населения составлял 12-14%.
ИСТОЧНИК KP.RU