2020-05-19T08:53:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Московском регионе в 4-5 раз упал уровень циркуляции коронавируса

Ранее показатель составлял 12-14%, а теперь - 2,6%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в 4-5 разУровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в 4-5 разФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уровень циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье упал в четыре-пять раз, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Специалист уточнил, что сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%. Ранее уровень циркуляции коронавируса среди населения составлял 12-14%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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