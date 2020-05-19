2020-05-19T10:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человек

Медики нашли 9263 новых случая заражения
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человекВ России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Количество летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией за один день 19 мая увеличилось. За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 115 человек. Медики нашли коронавирус у 9263 новых пациентов в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Отмечается, что из новых зараженных 43,1% не имели никаких симптомов и клинических проявлений заболевания. За один день в России выздоровел 5921 человек с ранее подтвержденным диагнозом.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали в Москве (+3545 пациентов с коронавирусом), в Московской области (+898) и Санкт-Петербурге (+453).

С начала распространения пандемии на территории страны врачи нашли инфекцию у 299 941 человека, коронавирус охватил все регионы государства. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 пациентов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, уровень циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье упал в четыре-пять раз: сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%.

Напомним, в США компания Moderna и специалисты Национальных институтов здравоохранения отчитались об успешных клинических испытаниях на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус вынудил россиян искать спасения у психологов
Эксперт дала совет, как помочь детям справиться со стрессом на самоизоляции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Трибуны в Южной Корее заполнили надувными женщинами
Коронавирус все-таки напугал
Летние смены в детских лагерях могут сократить из-за коронавируса
ВОЗ предостерегла Россию от преждевременного снятия ограничений
Эксперты рассказали, как сократить траты на ремонт дорог
Минздрав остановил вакцинацию по национальному календарю из-за эпидемии
Эксперты назвали самые популярные сферы услуг на изоляции
ВЦИОМ сообщил, сколько россиян хотят сделать прививку от коронавируса
В России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человек
Почти 13% музеев мира могут никогда не открыться снова
Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве
Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
В Москве ещё 2 583 пациента вылечились от коронавируса
Эксперты спрогнозировали, когда аэропорты смогут восстановиться после пандемии
США откажутся от доступа бедных стран без патента к вакцине от коронавируса
Китайские специалисты оценили боеспособность российского истребителя
В пензенском правительстве обсудили выход из режима ограничений
В России на 28% упал ВВП за период нерабочих дней апреля
Министр труда сообщил, когда предприятия возобновят работу
Поклонская предложила украинским властям спросить у украинцев их мнения про Крым
В Московском регионе в 4-5 раз упал уровень циркуляции коронавируса