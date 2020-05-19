В России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человек
Количество летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией за один день 19 мая увеличилось. За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 115 человек. Медики нашли коронавирус у 9263 новых пациентов в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Отмечается, что из новых зараженных 43,1% не имели никаких симптомов и клинических проявлений заболевания. За один день в России выздоровел 5921 человек с ранее подтвержденным диагнозом.
Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали в Москве (+3545 пациентов с коронавирусом), в Московской области (+898) и Санкт-Петербурге (+453).
С начала распространения пандемии на территории страны врачи нашли инфекцию у 299 941 человека, коронавирус охватил все регионы государства. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 пациентов.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, уровень циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье упал в четыре-пять раз: сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%.
Напомним, в США компания Moderna и специалисты Национальных институтов здравоохранения отчитались об успешных клинических испытаниях на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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