19 Май 2020 2020-05-19T10:47:18+03:00

В России за сутки от коронавируса умерли больше 100 человек Фото: REUTERS

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Количество летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией за один день 19 мая увеличилось. За минувшие сутки на территории России от коронавируса и осложнений после него скончались 115 человек. Медики нашли коронавирус у 9263 новых пациентов в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Отмечается, что из новых зараженных 43,1% не имели никаких симптомов и клинических проявлений заболевания. За один день в России выздоровел 5921 человек с ранее подтвержденным диагнозом.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали в Москве (+3545 пациентов с коронавирусом), в Московской области (+898) и Санкт-Петербурге (+453).

С начала распространения пандемии на территории страны врачи нашли инфекцию у 299 941 человека, коронавирус охватил все регионы государства. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 пациентов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, уровень циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье упал в четыре-пять раз: сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%.

Напомним, в США компания Moderna и специалисты Национальных институтов здравоохранения отчитались об успешных клинических испытаниях на добровольцах вакцины от коронавирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU