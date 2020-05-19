Минздрав остановил вакцинацию по национальному календарю из-за эпидемии
Ранее была приостановлена плановая вакцинация
Из-за эпидемии коронавируса Минздрав принял решение о приостановке вакцинации по национальному календарюФото: REUTERS
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В связи с эпидемией решено остановить вакцинацию в рамках национального календаря, сообщили в Министерстве здравоохранения России.
16 апреля Минздрав сообщил о приостановке плановой вакцинации. Тогда для всей России была приостановлена плановая вакцинация взрослых и детей, за исключением тех прививок, что делают новорожденным в роддоме в первые дни жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU