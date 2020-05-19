Минздрав остановил вакцинацию по национальному календарю из-за эпидемии

19 Май 2020 2020-05-19T10:56:57+03:00

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В связи с эпидемией решено остановить вакцинацию в рамках национального календаря, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

16 апреля Минздрав сообщил о приостановке плановой вакцинации. Тогда для всей России была приостановлена плановая вакцинация взрослых и детей, за исключением тех прививок, что делают новорожденным в роддоме в первые дни жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU