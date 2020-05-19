Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности премьера утратил силу
Мишустин вернулся к обязанностям премьер-министра РоссииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину обязанности председателя правительства.
Указ о назначении исполняющим обязанности главы кабмина Андрея Белоусова утратил силу.
30 апреля Михаил Мишустин сообщил президенту Путину о том, что у него подтверждён диагноз коронавируса.
Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с болезнью Мишустина.
ИСТОЧНИК KP.RU