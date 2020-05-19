2020-05-19T11:49:18+03:00
Общество

Эксперт дала совет, как помочь детям справиться со стрессом на самоизоляции

Специалист привала родителей снизить уровень требовательности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт дала советы, как помочь ребенку в период изоляцииЭксперт дала советы, как помочь ребенку в период изоляцииФото: Shutterstock
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Период самоизоляции дается не только взрослым, но и детям. Главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, академик РАО, доктор биологических наук Марьяна Безруких рассказала, что представление о том, что «цифровое» поколение легче перенесет период изоляции, оказалось ошибочным.

По словам эксперта, детям оказалось непросто не только изменить свой ритм и распорядок жизни, но и приспособиться к дистанционному обучению.

В связи со сложившейся обстановкой и учитывая стрессовую составляющую, специалист призвал родителей ослабить свою требовательность. По мнению Безруких, нестандартная ситуация требует нестандартного подхода.

«Главное на этом этапе - немного снизить привычные требования к ребенку (что он еще должен что-то доучить, написать и т.п.). И в течение двух месяцев позволить себе быть неидеальными родителями, и ребенку тоже быть неидеальным», - цитирует эксперта «Российская газета».

После ослабления ограничений специалист рекомендует бывать больше на воздухе и равномерно увеличивать физическую активность. Также важно дать ребенку повод для позитивных эмоций, например, купить ему самокат или новый велосипед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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