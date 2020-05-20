2020-05-19T12:56:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал об опасности многоразовых масок

При их изготовлении используют большое количество химии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, чем опасны многоразовые маскиЭксперт рассказал, чем опасны многоразовые маскиФото: Андрей АБРАМОВ
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Президент Ассоциации разработчиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов рассказал, чем опасны многоразовые маски. Их изготавливают из самых разных тканей и материалов, в которых содержится огромное количество химический веществ, чрезвычайно вредных для человеческого организма.

- При изготовлении волокна используется химия. При ткачестве используется химия. При отделке используется химия. При крашении используется химия. На всех этапах используются различные химические реагенты, - рассказал Котов в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что потребители зачастую не знают, что именно содержится в многоразовых масках. Кроме того, многоразовые маски, в отличие от медицинских, дезинфицируют, а не сразу утилизируют. А это дополнительное химическое воздействие.

Напомним, во многих регионах России в связи с коронавирусом был введен масочный режим. В Москве он действует с 12 мая. Это значит, что граждане, появляющиеся в общественных местах, должны обязательно носить маски и перчатки. За их отсутствие нарушителю грозит штраф - четыре тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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