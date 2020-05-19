2020-05-19T14:37:45+03:00
Общество

В Алтайский край по программе "Земский учитель" планируют переехать педагоги из 17 регионов России

Всего в списке претендентов - 44 человека
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В рамках программы "Земский учитель" определены претенденты на получение миллиона рублей. Теперь педагогов ждут на местах. Всего заявки на участие подали порядка 500 человек. Среди тех, кто вышел в финал — 44 учителя, набравшие высшие баллы. Это преподаватели начальных классов, русского языка, истории, математики, физкультуры.

В программе участвуют педагоги от 20 до 53 лет, сообщает Минобрнауки региона. У 86% претендентов есть профессиональный опыт. 36% – из Алтайского края, 64% – из других регионов, в том числе Новосибирской, Томской, Кемеровской, Самарской, Саратовской, Красноярского, Краснодарского краев.

Те, кто уже попал в число претендентов должны направить в Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова необходимые документы. Подтвердить свое согласие на переезд необходимо до 1 июля, тогда в новом учебном году они смогут приступить к работе.

Если же педагог откажется от переезда, следующий по рейтингу участник сможет занять его место. Всем победителям вручат по одному миллиону рублей. Педагогов ждут школы в Белокурихе, Яровом, Романовском, Быстроистокском, Усть-Калманском и других районах края.

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В Алтайский край по программе "Земский учитель" планируют переехать педагоги из 17 регионов России
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