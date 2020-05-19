Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей
Президент Владимир Путин на совещании по соцвыплатам сообщил, что право на единовременное пособие в 10 тысяч рублей имеют около 22 миллионов российских семей.
Это новая выплата, ее утвердил президент в рамках поддержки семей с детьми в период пандемии. Чтобы получить эти деньги, не нужно будет собирать справки или иметь какие-то льготы, 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, вне зависимости от общего семейного дохода.
-Эта мера коснется 22 миллиона семей, то есть более 50 миллионов человек в стране, включая взрослых,- сообщил президент во время совещания 19 мая.
Из бюджета выделено на эти цели 197,2 млрд рублей. Многие россияне уже успели подать заявку, выплаты начнутся с 1 июня. По данным на 18 мая, дистанционно, через портал Госуслуги или через сайт Пенсионного фонда, заявление отправили 11 миллионов семей.
ИСТОЧНИК KP.RU