2020-05-19T15:05:59+03:00
Общество

Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей

Это единоразовая выплата, на которую имеют право все семьи с детьми
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент проводит совещание по соцвыплатамПрезидент проводит совещание по соцвыплатамФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин на совещании по соцвыплатам сообщил, что право на единовременное пособие в 10 тысяч рублей имеют около 22 миллионов российских семей.

Это новая выплата, ее утвердил президент в рамках поддержки семей с детьми в период пандемии. Чтобы получить эти деньги, не нужно будет собирать справки или иметь какие-то льготы, 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, вне зависимости от общего семейного дохода.

-Эта мера коснется 22 миллиона семей, то есть более 50 миллионов человек в стране, включая взрослых,- сообщил президент во время совещания 19 мая.

Из бюджета выделено на эти цели 197,2 млрд рублей. Многие россияне уже успели подать заявку, выплаты начнутся с 1 июня. По данным на 18 мая, дистанционно, через портал Госуслуги или через сайт Пенсионного фонда, заявление отправили 11 миллионов семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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