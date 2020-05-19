2020-05-19T15:33:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом

Доплату будут осуществлять по факту работы с зараженными
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусомМурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На совещании с российским президентом по поводу выплат медикам во вторник, 19 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с пандемией коронавируса.

По его словам, основанием для выплаты служит сам факт работы с зараженными инфекцией пациентами, без привязки ко времени. Глава Минздрава также отметил, что дополнительные выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются. В некоторых регионах страны контроль за доведением средств производился ведомством в "ручном режиме".

Михаил Мурашко напомнил, что на едином портале госуслуг создан раздел для врачей, желающих получить разъяснения по поводу начисления им выплат. За время действия на сайте такой функции обращения оставили уже более 6,5 тысяч врачей.

Ранее в рамках совещания глава министерства здравоохранения отметил, что далеко не все медики понимают, как должны начислять деньги за работу с инфицированными, и объяснил некоторые особенности начислений.

Мурашко - про выплаты врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках
Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Путин о соцвыплатах в период пандемии: Ничего подобного мы раньше не делали
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа
Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4%
112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми
Мониторинг выплат врачам показал, что доплату получили 79 процентов медиков
Только 37 процентов врачей понимают методику начисления выплат
Доплаты за работу с зараженными коронавирусом уже получили более 30 тысяч врачей
Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом
Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли
Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей
Путин сообщил, что в некоторых регионах медики получили не те суммы, о которых говорили на совещаниях