Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T15:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На совещании с российским президентом по поводу выплат медикам во вторник, 19 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с пандемией коронавируса.

По его словам, основанием для выплаты служит сам факт работы с зараженными инфекцией пациентами, без привязки ко времени. Глава Минздрава также отметил, что дополнительные выплаты за апрель медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, уже завершаются. В некоторых регионах страны контроль за доведением средств производился ведомством в "ручном режиме".

Михаил Мурашко напомнил, что на едином портале госуслуг создан раздел для врачей, желающих получить разъяснения по поводу начисления им выплат. За время действия на сайте такой функции обращения оставили уже более 6,5 тысяч врачей.

Ранее в рамках совещания глава министерства здравоохранения отметил, что далеко не все медики понимают, как должны начислять деньги за работу с инфицированными, и объяснил некоторые особенности начислений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779945" frameborder="0"></iframe> Мурашко - про выплаты врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU