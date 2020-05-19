2020-05-18T21:44:01+03:00
Политика

Совещание Владимира Путина по выплатам врачам 19 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция совещания Владимира Путина по выплатам врачам пройдет 19 мая 2020 года [видеотрансляция]
Ксения АНУФРИЕВА
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Совещание Владимира Путина по выплатам медикам 18 мая 2020: прямая онлайн-трансляцияСовещание Владимира Путина по выплатам медикам 18 мая 2020: прямая онлайн-трансляцияФото: REUTERS
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Сегодня, 19 мая 2020 года, российский президент Владимир Путин проведет очередное совещание с главами регионов. Ожидается, что лидер государства намерен заслушать доклады губернаторов регионов страны о выплатах врачам и медицинским работникам, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией.

На прошлом совещании Владимир Путин раскритиковал работу ответственных ведомств за несвоевременное перечисление медикам дополнительных выплат за борьбу с пандемией. Президент призвал выплачивать деньги врачам, которые в настоящее время находятся на передовой, в полном объеме, и не дожидаясь дня выплаты заработной платы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале этого месяца многие врачи в регионах государства стали жаловаться на то, что вместо обещанных главой России нескольких десятков тысяч рублей они получили только по одной-две тысячи. Специалисты депздрава объяснили, что сумма доплаты делится на количество рабочих минут в месяц. При этом, как объяснило российское правительство, теперь федеральные стимулирующие доплаты медицинским работникам будут рассчитываться из факта работы с заболевшими коронавирусом, без привязки ко времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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