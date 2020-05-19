В России будут постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта

19 Май 2020 2020-05-19T16:40:54+03:00

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Российские спортсмены в будущем будут тренироваться за счет собственных или спонсорских средств. В правительстве собираются "постепенно отходить" от финансирования профессионального спорта.

Предложение несколько лет назад озвучено президентом Владимиром Путиным. Он призвал увеличивать финансирование массового спорта за счет сокращения средств, которые регионы направляют на профессиональный спорт. Деньги предложено перенаправить на создание спортивных площадок, ФОКов, ремонт стадионов.

- Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно,- сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что профессиональные спортсмены получают призовые, у них есть спонсоры, коммерческие проекты.

- Но для государства это не главное,- уточнил депутат.

Главное - здоровье населения, чтобы спортивные секции были доступны территориально и были бесплатными, считает парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU