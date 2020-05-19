2020-05-19T16:40:54+03:00
Общество

В России будут постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта

Это подтвердил председатель профильного комитета в Госдуме
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спортсмены получают призовые и имеют спонсоров, сообщили в ГосдумеСпортсмены получают призовые и имеют спонсоров, сообщили в ГосдумеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российские спортсмены в будущем будут тренироваться за счет собственных или спонсорских средств. В правительстве собираются "постепенно отходить" от финансирования профессионального спорта.

Предложение несколько лет назад озвучено президентом Владимиром Путиным. Он призвал увеличивать финансирование массового спорта за счет сокращения средств, которые регионы направляют на профессиональный спорт. Деньги предложено перенаправить на создание спортивных площадок, ФОКов, ремонт стадионов.

- Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно,- сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что профессиональные спортсмены получают призовые, у них есть спонсоры, коммерческие проекты.

- Но для государства это не главное,- уточнил депутат.

Главное - здоровье населения, чтобы спортивные секции были доступны территориально и были бесплатными, считает парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России будут постепенно отказываться от финансирования профессионального спорта
Тодоренко отдала премию «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачевой
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Мир после коронавируса: Посетителей ресторана посадили в шины на колесиках
Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Путин о соцвыплатах в период пандемии: Ничего подобного мы раньше не делали
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв химического газа
Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4%
112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми
Мониторинг выплат врачам показал, что доплату получили 79 процентов медиков
Только 37 процентов врачей понимают методику начисления выплат
Доплаты за работу с зараженными коронавирусом уже получили более 30 тысяч врачей
Мурашко назвал основание для выплат врачам за борьбу с коронавирусом
Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли
Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат 22 миллиона семей
Путин сообщил, что в некоторых регионах медики получили не те суммы, о которых говорили на совещаниях