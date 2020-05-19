Ответ коронавирусу: В центре Венеции появился бетонный фаллос
Ночью на вторник, 19 мая, неизвестные лица установили на площади Святого Марка в самом центре Венеции необычную бетонную скульптуру в виде большого фаллоса. Фотографии объекта современного искусства, который как будто является ответом города на пандемию коронавируса, появились на странице «Венеция - это не Диснейленд» в социальной сети Instagram.
Инсталляция, как рассказали очевидцы, имеет высоту примерно в один метр. На бетонный фаллос надета медицинская маска, которая, судя по всему, должна символизировать карантинные меры, введенные властями во всем мире из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В сообщении отмечается, что прибывшие к фаллосу на площади специалисты из местной пожарной службы попытались демонтировать объект и убрать его с глаз публики, но одолеть неприличную скульптуру из-за ее тяжести они так и не сумели. Владельцы страницы Instagram, опубликовавшие фотографии, пообещали следить за судьбой арт-объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU