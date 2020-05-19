В профсоюзе предупредили об изменениях правил увольнения работников

19 Май 2020 2020-05-19T18:06:45+03:00

Срок уведомления могут сократить с двух месяцев до двух недель

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Президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета по правам человека Борис Кравченко сообщил о возможных изменениях в правилах увольнения сотрудников. Новые правила предполагают сокращение сроков о предстоящем сокращении.

Если сейчас человек должен быть оповещен за два месяца до планируемой даты увольнения, то в будущем этот срок могут сократить до двух недель. Текст этой законодательной инициативы правительства России вскоре будет опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

- Сейчас человек имеет возможность искать новое место и два месяца получает зарплату и выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты. Если предлагаемая правительством поправка будет принята, работники этих выплат лишатся, — заявил профсоюзный лидер RT.

Предложение будет обсуждаться 29 мая на заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК). Участие примут представители правительства, профсоюзов и предпринимательских объединений. В профсоюзе заявили, что не поддержат инициативу и будут выступать против нововведения.

ИСТОЧНИК KP.RU