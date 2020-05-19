2020-05-19T22:51:44+03:00
Общество

Телеведущий Соловьев объяснил, почему Навальный бросил своих сторонников. Те загрузили фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»

Журналист отметил, что оппозиционеру не привыкать связываться с бандеровцами
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий Владимир Соловьев.Телеведущий Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Следственный комитет выловил мерзавцев, которые загружали фото Гитлера, Власова и Мюллера на сайт «Бессмертного полка». Они оказались сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Но блогер до сих пор не прокомментировал обыски и их задержание. Навальный не заступился за своих приспешников. Так почему молчит оппозиционер?

— Потому что это его вечная тактика, — сказал «КП» телеведущий Владимир Соловьев. — Когда вопросы неудобные или когда он понимает, что любой ответ может быть использован против него, он просто делает вид, что этой проблемы нет. Так как он никогда не объяснил, за что же Маша должна была передать 100 тысяч долларов от Белых, никогда не объяснил, как он вдруг оказался адвокатом, никогда не рассказывал о природе своих отношений со старшим Белковским, и кто ему платил за размещаемые материалы, так и не ответил про биткоины, так и не сказал, каким образом «откосил» от армии, за сколько покупал справочку… Это же обычно для Навального. Когда совсем нечего сказать, он делает вид, что этой проблемы не существует.

Соловьев отметил, что Навальный не боится связываться с нацистами.

— Ну, ему сложно себя бояться связывать с нацистами, если в общем-то и все его ролики, и какой он дипломированный националист, и то, что за национализм его изгнали из «Яблока», да и многие его высказывания иначе, чем, по сути, нацистскими, не назовешь. Ну а уж его близость к сотруднику его штаба одному, который просто нацист, к Шаведдинову, который впрямую высказывался в поддержку Бандеры и Шухевича, и высказывал взгляды, которые, конечно, абсолютно нацистские по своей природе… Нет, так что окружение Навального как раз, как правило, нацисты. Там нацистов много. И в штабах тоже. Так что им он настолько близок, что от них неотличим, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Телеведущий Соловьев объяснил, почему Навальный бросил своих сторонников. Те загрузили фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
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