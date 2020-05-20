На МКС выявили повышенную концентрацию бензола

20 Май 2020 2020-05-20T05:52:38+03:00

В Роскосмосе уверяют, что экипажу станции ничего не угрожает

Изменить размер текста: A A

В ночь на среду, 20 мая, стало известно, что на борту Международной космической станции (МКС) повысилась концентрация бензола. О выявлении повышенной концентрации этого токсичного и канцерогенного вещества со специфическим запахом сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса. Однако, по его словам, угрозы здоровью экипажа орбитальной станции нет.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает», - сказал представитель космического ведомства.

Он добавил, что продолжается наблюдение за увеличением концентрации вещества на МКС, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас на борту станции работают два российских космонавта – командир экипажа Анатолий Иванишин и первый бортинженер Иван Вагнер, а также американский астронавт, второй бортинженер Кристофер Кэссиди. Они прибыли на МКС 9 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772159" frameborder="0"></iframe> «Союз МС-16» пристыковался к МКС в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС

До конца мая россияне смогут невооруженным глазом наблюдать на небе движущую звездочку Международной Космической Станции (МКС), для этого нужно будет смотреть в сторону южного небосклона (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU