2020-05-20T05:52:38+03:00
Наука

На МКС выявили повышенную концентрацию бензола

В Роскосмосе уверяют, что экипажу станции ничего не угрожает
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензолаНа борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензолаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на среду, 20 мая, стало известно, что на борту Международной космической станции (МКС) повысилась концентрация бензола. О выявлении повышенной концентрации этого токсичного и канцерогенного вещества со специфическим запахом сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса. Однако, по его словам, угрозы здоровью экипажа орбитальной станции нет.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает», - сказал представитель космического ведомства.

Он добавил, что продолжается наблюдение за увеличением концентрации вещества на МКС, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас на борту станции работают два российских космонавта – командир экипажа Анатолий Иванишин и первый бортинженер Иван Вагнер, а также американский астронавт, второй бортинженер Кристофер Кэссиди. Они прибыли на МКС 9 апреля.

«Союз МС-16» пристыковался к МКС в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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