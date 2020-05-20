В России за сутки от коронавируса умерло 135 человек
Медики выявили 8764 новых случая заражения
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В среду, 2 мая, увеличилось количество летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией за один день. За минувшие сутки на территории страны от СОМШВ-19 и осложнений после него скончались 135 человек. Выявили 8 764 новых пациентов в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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