В России за сутки от коронавируса умерло 135 человек

20 Май 2020 2020-05-20T10:45:32+03:00

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В среду, 2 мая, увеличилось количество летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией за один день. За минувшие сутки на территории страны от СОМШВ-19 и осложнений после него скончались 135 человек. Выявили 8 764 новых пациентов в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU