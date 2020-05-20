В Италии активизировавшийся вулкан Этна выбросил в небо клубы дыма и пепла
Гора является самым большим действующим вулканом в Европе
В Италии проснулся вулкан ЭтнаФото: Скриншот с видео
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Крупнейший в Европе действующий вулкан Этна выбросил в небо из юго-восточного кратера клубы дыма и пепла. Сицилийский вулкан снова проснулся в конце апреля. Тогда из кратера вытекли потоки лавы, а столб дыма и пепла достигал в высоту нескольких километров.
Людей из ближайших к Этне населённых пунктов пока не эвакуируют.
Последнее серьезное извержение вулкана произошло пять с половиной лет назад, когда центральный кратер Этны выбросил километровый фонтан лавы.
В Италии извергается вулкан Этна.
ИСТОЧНИК KP.RU