2020-05-20T10:55:58+03:00
В мире

В Италии активизировавшийся вулкан Этна выбросил в небо клубы дыма и пепла

Гора является самым большим действующим вулканом в Европе
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Италии проснулся вулкан ЭтнаВ Италии проснулся вулкан ЭтнаФото: Скриншот с видео
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Крупнейший в Европе действующий вулкан Этна выбросил в небо из юго-восточного кратера клубы дыма и пепла. Сицилийский вулкан снова проснулся в конце апреля. Тогда из кратера вытекли потоки лавы, а столб дыма и пепла достигал в высоту нескольких километров.

Людей из ближайших к Этне населённых пунктов пока не эвакуируют.

Последнее серьезное извержение вулкана произошло пять с половиной лет назад, когда центральный кратер Этны выбросил километровый фонтан лавы.

В Италии извергается вулкан Этна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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