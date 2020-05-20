В Италии активизировавшийся вулкан Этна выбросил в небо клубы дыма и пепла

20 Май 2020 2020-05-20T10:55:58+03:00

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Крупнейший в Европе действующий вулкан Этна выбросил в небо из юго-восточного кратера клубы дыма и пепла. Сицилийский вулкан снова проснулся в конце апреля. Тогда из кратера вытекли потоки лавы, а столб дыма и пепла достигал в высоту нескольких километров.

Людей из ближайших к Этне населённых пунктов пока не эвакуируют.

Последнее серьезное извержение вулкана произошло пять с половиной лет назад, когда центральный кратер Этны выбросил километровый фонтан лавы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780047" frameborder="0"></iframe> В Италии извергается вулкан Этна.

ИСТОЧНИК KP.RU