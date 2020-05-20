2020-05-20T11:08:21+03:00
Общество

В Томской области компенсируют коммунальные расходы малому и среднему бизнесу, остановившему свою работу на время карантина

Решение об этом принял губернатор региона Сергей Жвачкин
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Сергей Жвачкин считает, что сегодня для бизнеса вопрос оплаты коммунальных услуг – один из самых острых. Фото пресс-службы администрации Томской области.Сергей Жвачкин считает, что сегодня для бизнеса вопрос оплаты коммунальных услуг – один из самых острых. Фото пресс-службы администрации Томской области.
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение компенсировать малому и среднему бизнесу региона расходы на коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции. На первом этапе глава области выделил на эти цели 60 миллионов рублей. На компенсацию имеют право около 1 200 предприятий, работа которых временно приостановлена в соответствии с распоряжением администрации Томской области.

«Мы постоянно общаемся с бизнес-сообществом и знаем, что вопрос оплаты коммунальных услуг – один из острых. К тому же эта компенсация сможет поддержать и ресурсоснабжающие организации, не допустить срывов в подготовке к отопительному сезону, - подчеркнул Сергей Жвачкин. – Поддержка из регионального бюджета адресована большей частью частным предприятиям сферы услуг: кинотеатрам, гостиницам, заведениям общепита, фитнес-залам и культурно-развлекательным центрам, которые приняли на себя первый экономический удар коронавируса, но сохранили или восстановили персонал».

Предприниматели могут подать заявки на компенсацию через центр «Мой бизнес» или цифровую платформу biz.tomsk.life в удаленном режиме. Сделать это можно с 1 июня.

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