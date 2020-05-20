В Госдуме призвали банки рефинансировать ипотеку обманутых дольщиков

20 Май 2020 2020-05-20T12:21:21+03:00

Многие пострадавшие столкнулись с тем, что не могут снизить платежи

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В Госдуме предложили обязать банки рефинансировать ипотечные кредиты обманутых дольщиков. С такой инициативой в ДОМ.РФ и ЦБ обратился депутат Александр Якубовский.

Сегодня многие из тех, кто не дождался жилья, жалуются, что не могут рефинансировать ипотеку. Банки отказываются пересматривать проблемные договора, ставки по которым были гораздо выше, чем сейчас. Для сравнения: в 2014 году ипотеку оформляли под 14% годовых, в 2020-м – 9%

Причины отказа в том, что многие проблемные девелоперы потеряли аккредитации в кредитных организациях, а дома так и остались не достроены. В итоге ипотека не обеспечена залогом.

Порядка 200 тысяч обманутых дольщиков сегодня являются заложниками ситуации.

Сами обманутые дольщики предлагают разработать программу господдержки с целью снижения ипотечных ставок до 5–6% для тех граждан, чьи дома признаны проблемными, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU