Эксперт по туризму рассказал, когда откроют заграницу для россиян в 2020 году

20 Май 2020 2020-05-20T13:10:46+03:00

Эксперт рассказал, что будет с туристическим сезоном в этом году Фото: Иван ВИСЛОВ

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Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда российские туристы смогут поехать заграницу. По его мнению, это случится не раньше августа.

- Турция заявила, что она готова принимать российских туристов с 1 августа. В оптимистичном варианте по единичным странам (Турция, Кипр, Тунис чуть ранее заявил) это будет конец лета – август, возможно, сентябрь, - рассказал Барзыкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Европа, по его словам, говорит об открытии границ только к осени или даже к началу следующего года. Сейчас туда могут поехать только те, у кого есть двойное гражданство или родственники в других странах.

- Когда они будут готовы принять, а мы будем готовы туда поставить рейсы, тогда это направление будет включено в маршрутную сеть, - заключил Барзыкин.

Он отметил, что до августа туристы скорее всего смогут отдыхать только на российских курортах.

ИСТОЧНИК KP.RU