2020-05-20T15:56:04+03:00
Общество

Почти треть умирающих от коронавируса пациентов, страдают диабетом

Ученые проанализировали данные по смертности от коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Диабетики в группе рискаДиабетики в группе рискаФото: REUTERS
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Английские врачи свели в единую систему данные по всем погибшим от коронавируса пациентам, где было указано, какими они страдали хроническими заболеваниями.

Оказалось, что треть смертей приходится на инфицированных с сахарным диабетом. Это больше, чем считали ранее. прошлые отчеты указывали, что только 26 процентов умерших от новой инфекции имели диабет первого или второго типа.

- Новые данные показывают, что смертей среди таких пациентов 32 процента,- приводит данные исследования NHS England издание The Mirror.

Ведущий автор исследования профессор Джонатан Валабхджи назвал результаты «тревожной новостью» - высокий уровень глюкозы в крови и ожирение еще больше увеличивают риск развития обоих типов диабета.

В группе риска также люди с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, дети первых двух лет жизни. Причем у детей вирус начал проявлять себя не так, как у взрослых - в США, Франции и Британии подтверждены случаи госпитализации малышей с Синдромом Кавасаки на фоне инфицирования коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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