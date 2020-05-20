В Пензенской области дополнительные выплаты получат уборщики, буфетчицы и дезинфекторы

20 Май 2020 2020-05-20T15:54:42+03:00

За счет средств местного бюджета будут поощрены те, кто работает в опасных условиях, связанных с распространением коронавируса, но не попал под соответствующее постановление Правительства РФ

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В частности, такие региональные выплаты предусмотрены:

- судебно-медицинским экспертам и патологоанатомам, среднему медицинскому персоналу, санитарам ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;

- врачам (а также биологам) и среднему медицинскому персоналу вспомогательных учреждений (лаборатории, рентген, МРТ, УЗИ, функциональная диагностика, стерилизационные и др.);

- медицинским дезинфекторам;

- буфетчицам, уборщикам служебных помещений, кастеляншам;

- водителям автомобилей, которые перевозят больных и медперсонал, контактировавший с больными коронавирусной инфекцией.

Размеры выплат определены аналогично, как в постановлении правительства Российской Федерации с учетом НДФЛ в 13% (так как региональные выплаты облагаются облагаются этим налогом):

- врачам и биологам - по 23 800 рублей в месяц (80% от среднего дохода от трудовой деятельности в регионе за девять месяцев прошлого года с вычетом 13% НДФЛ);

- среднему медицинскому персоналу - по 11 900 рублей в месяц (аналогично 40% от среднего дохода минус налог);

- по должностям младшего медицинского и вспомогательного персонала - по 6 000 рублей в месяц (аналогично 20% от среднего дохода минус НДФЛ).

На эти цели первоначально планируется выделить больше 27 миллионов рублей. Проект проходит процедуру согласования.