В Пензенской области дополнительные выплаты получат уборщики, буфетчицы и дезинфекторы
В частности, такие региональные выплаты предусмотрены:
- судебно-медицинским экспертам и патологоанатомам, среднему медицинскому персоналу, санитарам ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
- врачам (а также биологам) и среднему медицинскому персоналу вспомогательных учреждений (лаборатории, рентген, МРТ, УЗИ, функциональная диагностика, стерилизационные и др.);
- медицинским дезинфекторам;
- буфетчицам, уборщикам служебных помещений, кастеляншам;
- водителям автомобилей, которые перевозят больных и медперсонал, контактировавший с больными коронавирусной инфекцией.
Размеры выплат определены аналогично, как в постановлении правительства Российской Федерации с учетом НДФЛ в 13% (так как региональные выплаты облагаются облагаются этим налогом):
- врачам и биологам - по 23 800 рублей в месяц (80% от среднего дохода от трудовой деятельности в регионе за девять месяцев прошлого года с вычетом 13% НДФЛ);
- среднему медицинскому персоналу - по 11 900 рублей в месяц (аналогично 40% от среднего дохода минус налог);
- по должностям младшего медицинского и вспомогательного персонала - по 6 000 рублей в месяц (аналогично 20% от среднего дохода минус НДФЛ).
На эти цели первоначально планируется выделить больше 27 миллионов рублей. Проект проходит процедуру согласования.