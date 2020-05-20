Онищенко считает, что температурящие больные не готовы созерцать медсестер в купальниках
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил поступок тульской медсестры, которая вышла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. Девушке, после того, как фото попали в Сеть, пришлось объясниться -шокировать никого, говорит, не хотела, вообще не думала, что спецодежда будет такой прозрачной, просто в больнице жарко.
Бывший санитарный врач назвал ее поступок неэтичным.
- Речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные – температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может стройного тела, — сказал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".
По его мнению, медсестра должна была выбрать другую одежду, но осуждать ее не стоит - потому что этот случай говорит о необходимости доработать форму. Спецодежда тоже должна быть удобной для врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU