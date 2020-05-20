2020-05-20T16:16:05+03:00
Общество

Онищенко считает, что температурящие больные не готовы созерцать медсестер в купальниках

Бывший главный санитарный врач России назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушка пожаловалась - в больнице очень жаркоДевушка пожаловалась - в больнице очень жаркоФото: СОЦСЕТИ
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил поступок тульской медсестры, которая вышла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. Девушке, после того, как фото попали в Сеть, пришлось объясниться -шокировать никого, говорит, не хотела, вообще не думала, что спецодежда будет такой прозрачной, просто в больнице жарко.

Бывший санитарный врач назвал ее поступок неэтичным.

- Речь идет о зоне, где находятся больные. Причем больные – температурящие, естественно, их психический статус не расположен к эстетическому созерцанию молодого, быть может стройного тела, — сказал Онищенко в интервью "Вечерней Москве".

По его мнению, медсестра должна была выбрать другую одежду, но осуждать ее не стоит - потому что этот случай говорит о необходимости доработать форму. Спецодежда тоже должна быть удобной для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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