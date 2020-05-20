В Ухане запретили продавать, покупать и есть диких животных

20 Май 2020 2020-05-20T16:50:28+03:00

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Власти китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, запретили потребление в пищу мяса диких животных, а также продажу и охоту на них. Запрет будет действовать пять лет.

Напомним, существует версия, что роль в появлении новой коронавирусной инфекции сыграли так называемые «мокрые рынки», где продается дичь, в том числе и живая. Именно такой Уханьский рынок стал рассадником заболевания.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения усомнилась в том, что рынок в Ухани мог стать первоисточником COVID-19. В ВОЗ отметили, что на данный момент не располагают точной информацией по этому поводу. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о подробном изучение генов коронавируса COVID-19, которая доказывает, что инфекция была завезена в Ухань, а не возникла там.

ИСТОЧНИК KP.RU