ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
При этом отмечается, что это место точно играл какую-то роль
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На данный момент Всемирная организация здравоохранения не располагает точной информацией, что рынок в Ухани мог стать первоисточником новой коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек
ИСТОЧНИК KP.RU
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