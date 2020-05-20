2020-05-20T16:41:56+03:00
Политика

Войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовность

Ранее зафиксировали активизацию обстрелов со стороны украинских силовиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовностьВойска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовностьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В связи с тем, что была зафиксирована активизация обстрелов территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны украинских силовиков, власти ДНР и ЛНР приняли решение привести в полную боеготовность свои подразделения. Об этом сообщили руководители самопровозглашенных республик.

Как писал сайт kp.ru, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация на линии соприкосновения обострилась с 1 мая и в результате обстрелов погибла женщина, еще 11 человек получили ранения.

Пушилин обвинил Украину в применении запрещенных Минскими соглашениями вооружений и предупредил, что ДНР в любое время готова «дать отпор украинскому агрессору».

Кроме того, в ДНР сообщил, что за год президентства Владимира Зеленского от обстрелов на их территории удвоилось число жертв: за этот период погибли шесть человек, 72 были ранены. В ЛНР заявили, что в результате обстрелов на их территории за это время погибли два человека и 28 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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