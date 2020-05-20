Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T17:25:21+03:00

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Торги на Московской бирже 20 мая показали позитивный результат: курс доллара установился на отметке в 72,34 рубля, евро - 79,18 рубля. Подобное снижение произошло впервые за долгое время.

Одной из главных причин удорожания рубля эксперты называют восстановление нефтяных цен, за баррель марки Brent дают до 35,5 долларов.

Свой вклад вносят меры по сокращению мировых объемов добычи нефти (новая сделка ОПЕК+ вступила в действие с 1 мая) и положительные новости о коронавирусе. Несколько дней подряд в России снижается число заболевших. Впервые за сутки излечившихся оказалось больше, чем заболевших.

- Это позитивный фон для повышения деловой активности. Многие сходятся во мнении, что ситуация в российской экономике будет не настолько плохой, как предполагалось изначально, - комментирует RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Cпециалист отмечает, что дальнейшие прогнозы будут зависеть от сроков восстановления бизнеса.

- В совокупности мы видим, что инвесторы стали активнее покупать рубль, а рублёвые инструменты стали интересны, - заключил Коренев.

ИСТОЧНИК KP.RU