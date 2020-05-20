2020-05-20T07:09:29+03:00
Общество

Последние новости на утро 20 мая 2020: В России предложили смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 20 мая 2020 года
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«КП» – о последних новостях на утро 20 мая 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 20 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, такое предложение содержится в подготовленном Минэкономразвития, Минфином и Минтрудом проекте общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики страны. Документ уже направлен в правительство. В частности, проект предполагает, что до конца 2020 года смогут выйти на пенсию люди предпенсионного возраста, которые потеряли работу за три года до ухода на заслуженный отдых.

Этой ночью стало известно, что на борту Международной космической станции (МКС) повысилась концентрация бензола. Представитель пресс-службы Роскосмоса сообщил, что угрозы здоровью экипажа орбитальной станции нет. Сейчас на МКС работают два российских космонавта – командир экипажа Анатолий Иванишин и первый бортинженер Иван Вагнер, а также американский астронавт, второй бортинженер Кристофер Кэссиди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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