Эксперт рассказал об изменении коронавируса на территории Китая
Поведение новой коронавирусной инфекции в китайских провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян выглядит иначе, чем в городе Ухань, который был эпицентром COVID-19. Такое заявление сделал член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Цю Хайбо.
В интервью телеканалу CCTV специалист рассказал об инкубационном периоде вируса, который протекает дольше у пациентов, инфицированных Цзилинь и Хэйлунцзян. По его словам, такой факт вызывает проблему, потому что у больных нет каких-либо симптомов и они «собираются со своими семьями, не беспокоятся о проблеме», что в итоге приводит к возникновению семейных кластеров заболевания.
Также заболевшие коронавирусом в этих провинциях дольше являются носителями вируса и дольше идут на поправку, но у них редко наблюдается жар, а страдают в основном легкие.
По словам Цю Хайбо, наблюдение свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция изменяется по мере распространения на северо-восток Китая, и в данных регионах она могла быть занесен из-за рубежа, что объясняет разницу протекания заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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