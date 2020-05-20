Эксперт рассказал об изменении коронавируса на территории Китая

20 Май 2020 2020-05-20T17:32:12+03:00

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Поведение новой коронавирусной инфекции в китайских провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян выглядит иначе, чем в городе Ухань, который был эпицентром COVID-19. Такое заявление сделал член экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Цю Хайбо.

В интервью телеканалу CCTV специалист рассказал об инкубационном периоде вируса, который протекает дольше у пациентов, инфицированных Цзилинь и Хэйлунцзян. По его словам, такой факт вызывает проблему, потому что у больных нет каких-либо симптомов и они «собираются со своими семьями, не беспокоятся о проблеме», что в итоге приводит к возникновению семейных кластеров заболевания.

Также заболевшие коронавирусом в этих провинциях дольше являются носителями вируса и дольше идут на поправку, но у них редко наблюдается жар, а страдают в основном легкие.

По словам Цю Хайбо, наблюдение свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция изменяется по мере распространения на северо-восток Китая, и в данных регионах она могла быть занесен из-за рубежа, что объясняет разницу протекания заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU