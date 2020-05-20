В Москве неизвестные ранили трех человек
В Москве неизвестные ранили трех человек из огнестрельного оружия.
Как сообщил источник kp.ru, стрельба произошла на Южнопортовой улице. Местные жители услышали выстрелы и прибежали на помощь. Момент нападения они не застали, но видели, как несколько мужчин убегали в противоположную сторону от раненых. Мужчины скрылись на иномарке белого цвета. Их теперь разыскивает полиция. Помимо показаний очевидцев, будут запрашивать записи с камер наблюдения.
Один из трех раненных мужчин получил пулю в шею. Известно, что ему 43 года.
У двух других травмы не такие серьезные - травма руки у одного, у второго касательная рана. Всех пострадавших забрали в больницу.
По предварительным данным, стреляли из травматического оружия.
Мотивы стрелявших пока не известны, вероятно, они были знакомы с потерпевшими.
ИСТОЧНИК KP.RU