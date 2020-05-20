20 Май 2020 2020-05-20T17:59:12+03:00

Нападавшие прыгнули в иномарку и скрылись с места происшествия

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В Москве неизвестные ранили трех человек из огнестрельного оружия.

Как сообщил источник kp.ru, стрельба произошла на Южнопортовой улице. Местные жители услышали выстрелы и прибежали на помощь. Момент нападения они не застали, но видели, как несколько мужчин убегали в противоположную сторону от раненых. Мужчины скрылись на иномарке белого цвета. Их теперь разыскивает полиция. Помимо показаний очевидцев, будут запрашивать записи с камер наблюдения.

Один из трех раненных мужчин получил пулю в шею. Известно, что ему 43 года.

У двух других травмы не такие серьезные - травма руки у одного, у второго касательная рана. Всех пострадавших забрали в больницу.

По предварительным данным, стреляли из травматического оружия.

Мотивы стрелявших пока не известны, вероятно, они были знакомы с потерпевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU