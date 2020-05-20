Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T19:06:32+03:00

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В июне Турция не будет принимать туристов из стран, где зафиксировано большое число случаев коронавируса, в том числе из России. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

- Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом, - сообщил он в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Ранее власти Турции объявляли о том, что откроют границы для россиян 20 мая. Предполагалось, что при прохождении границы туристы будут предоставлять справку об отсутствии у них коронавируса или же проходить тестирование уже по приезде в страну.

Однако сейчас становится понятно, что на турецкие курорты россияне попадут не скоро. Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что Турция начнет принимать туристов только с 1 августа. Европейские страны, по его мнению, начнут открывать границы уже ближе к осени или даже в начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU