Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения

20 Май 2020 2020-05-20T19:51:57+03:00

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Журналист Кирилл Вышинский рассказал на Радио «Комсомольская правда» в передаче "Вечерний диван", что про его освобождение говорил президент Украины и каким он виден будущее при новом главе государства

В беседе с ведущими Марией Бачениной и Сергеем Марданом он рассказал, что смотрел на инаугурацию в камере следственного изолятора.

- Я видел радостного человека, мне самому было радостно, было огромное количество надежд, за него голосовал не только я, но и большое количество людей вокруг меня,- признался исполнительный директор МИА "Россия Сегодня".

Все ждали "политическую справедливость". Правда, оказалось, что эта справедливость действует выборочно.

- Я рассчитывал, что по решению Конституационного суда моя статья за госизмену, которая мне инкреминируется, начала предполагать, что можно выйти под залог, находиться на свободе. Зеленский напрямую сказал: «Освобождение Вышинского зависит не от закона, а от политического решения".

Вышинский освобожден в 2019 году, он был одним из участников обмена задержанными и заключенными между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU