На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей

20 Май 2020 2020-05-20T21:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На портале Госуслуги запустили новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет. За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений.

Это новая выплата, которую ввели по инициативе президента Владимира Путина для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Право на ежемесячное пособие получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека (9804 рубля).

Размер пособия на первом этапе 5,5 тысяч рублей, в будущем может быть увеличен.

Подать заявку можно несколькими способами - через Госуслуги или МФЦ.

Семьи в условиях пандемии могут получить еще 10 тысяч на ребенка, правда, в отличие от другой выплаты (на детей от 3 до 7 лет), эта выплата разовая и назначается на всех детей от 3 до 16 лет. То есть, если в семье несколько детей, то деньги дадут на каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU