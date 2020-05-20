2020-05-20T21:40:22+03:00
В мире

Ученые объяснили более высокую смертность мужчин от коронавируса

У женщин вырабатывается больше антител к вирусу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчины тяжелее переносят инфицирование, считают ученыеМужчины тяжелее переносят инфицирование, считают ученыеФото: Артем КИЛЬКИН
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Названа возможная причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин.

Ученые из Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане взяли анализы крови у пациентов обоего пола. Среди инфицированных, которые легко переносят болезнь, разницы не было - организм у мужчин и женщин примерно одинаково реагирует на вирус.

Другое дело анализы пациентов из реанимации. Когда болезнь прогрессирует, женский организм активнее начинает бороться с вирусом, чем мужчской.

Оценивали концентрацию IgG-антител - это белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на проникновение инфекции.

- У женщин вырабатывалось на 20–25% больше антител к SARS-CoV-2,- приводят данные исследования "Известия". - Еще одной причиной могут быть гормональные различия: высокий уровень тестостерона у самцов в некоторых случаях способен подавлять иммунные реакции, вызывая таким образом как более высокую зараженность, так и более тяжелое течение болезни.

То есть гормон подавляет иммунитет.

Другие исследователи видят причину в образе жизни мужчин - они чаще имеют вредные привычки, у них тяжелее работа, они более склонны игнорировать симптомы болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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