Число умерших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года составило 1 794 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года составило 1 794 человека. В столице за сутки жертвами заболевания стали 68 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в России официально количество летальных случаев достигло отметки в 2 792 человек. С начала распространения инфекции в нашем государстве положительный тест на covid-19 подтвердился у 308 705 человек. С момента появления в в РФ первых инфицированных медики провели более 7,5 миллионов анализов.
Сайт kp.ru писал, что в больнице в Коммунарке, где проходят лечение с коронавирусом достигло самого низкого показателя с начала мая. Сообщается, что на данный момент там с диагнозом covid-19 числятся всего 160 пациентов.
Напомним, ранее среди инфицированных оказался и главврач медучреждения Денис Проценко. Болезнь протекала у него в легкой форме, он достаточно быстро поправился и смог вернуться к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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