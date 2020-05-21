Число умерших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года составило 1 794 человека

21 Май 2020 2020-05-21T00:42:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года составило 1 794 человека. В столице за сутки жертвами заболевания стали 68 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России официально количество летальных случаев достигло отметки в 2 792 человек. С начала распространения инфекции в нашем государстве положительный тест на covid-19 подтвердился у 308 705 человек. С момента появления в в РФ первых инфицированных медики провели более 7,5 миллионов анализов.

Сайт kp.ru писал, что в больнице в Коммунарке, где проходят лечение с коронавирусом достигло самого низкого показателя с начала мая. Сообщается, что на данный момент там с диагнозом covid-19 числятся всего 160 пациентов.

Напомним, ранее среди инфицированных оказался и главврач медучреждения Денис Проценко. Болезнь протекала у него в легкой форме, он достаточно быстро поправился и смог вернуться к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU