Коронавирус у Дениса Проценко: что известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке

31 Март 2020 2020-03-31T17:05:24+03:00

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Результат теста на коронавирус главного врача Коммунарки, где проходят лечение пациенты с диагнозом коронавирусная инфекция, Дениса Проценко оказался положительным. Информацию о его заболевании 31 марта kp.ru подтвердил источник в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

В связи со своей болезнью, Денис Проценко опубликовал пост на Фейсбуке. В нем он сообщает, что чувствует себя вполне нормально.

- Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело... Stay tuned, - написал в посте главврач больницы в Коммунарке.

Также утром 31 марта он опубликовал у себя в соцсетях текущую статистику по больнице. Всего в Коммунарке находятся 314 человек, из них только у 59 человек результат тестов на covid-19 оказался положительным. 127 лежат в медучреждении с подозрением.

Напомним, за минувшие сутки в Москве врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 387 человек. С 4 марта в столице диагноз covid-19 подтвердили у 1613 человек. Также 70 успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767821" frameborder="0"></iframe> Главврач больницы в Коммунарке: лучше перебдеть, чем повторить итальянский сценарий.Антон Красовский и программа «Эпидемия» посетили ту самую больницу в Коммунарке, куда привозят большинство пациентов с подозрением на COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU