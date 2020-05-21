«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС

21 Май 2020 2020-05-21T03:23:18+03:00

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Федеральное сетевое агентство Германии BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии.

Сообщается, что отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года. Его действие рассчитано на 20 лет, в том числе в морской части строительства проекта.

Ранее сайт kp.ru писал, что суд Евросоюза отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы. Подать на апелляцию можно в течение двух ближайших месяцев.

В компании настаивали, что поправки в Газовой директиве - это "дискриминация отдельного коммерческого проекта - "Северный поток - 2", потому просили аннулировать эти правила. Отмечалось, что поправки мешают реализации проекта.

В Министерстве иностранных дел РФ выражали обеспокоенность тем, что Еврокомиссия и США пытаются повлиять на ход реализации российского проекта. Немецкий регулятор заявлвл, что освобождает "Северный поток 2" от норм газовой директивы, но эти правила будут действовать только на территории Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU