МИД Украины назвал российскую оценку президентству Зеленского попыткой «вмешательства» в дела страны

21 Май 2020 2020-05-21T07:14:24+03:00

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В Киев отреагировали на оценку МИД России о президентстве новоизбранного Владимира Зеленского.

МИД Украины назвал российскую оценку попыткой «вмешательства» во внутренние дела государства.

- Комментарий Департамента информации и печати МИД России является очередной попыткой РФ вмешаться во внутренние дела Украины, (...) расколоть украинское общество, - говорится в заявлении украинского ведомства.

Заявление Москвы о проведении на Украине русофобской политики и нагнетании напряженности в двусторонних отношениях в комментарии посчитали ничем иным как "дезинформацией".

Также Киев призвал российских властей перейти к «конструктивному взаимодействию» по вопросу Крыма и Донбасса.

Ранее сайт kp.ru писал, что МИД России отметил, что с приходом к власти Зеленского линия Киева на конфронтацию с Москвой не изменилась, а "русофобия получает на Украине новое дыхание".

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ИСТОЧНИК KP.RU