2020-05-21T07:45:44+03:00
Политика

В правительстве сообщили об успешных испытаниях истребителя Су-57

Самолёт подтвердил все заложенные требования
Ася КУЗНЕЦОВА
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Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целейСу-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 при государственных испытаниях подтвердил все требования, которые были поставлены при проектировании, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

- В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки, - рассказал Борисов РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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