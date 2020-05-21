В правительстве сообщили об успешных испытаниях истребителя Су-57

21 Май 2020 2020-05-21T07:45:44+03:00

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 при государственных испытаниях подтвердил все требования, которые были поставлены при проектировании, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

- В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки, - рассказал Борисов РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU