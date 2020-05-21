Авиаперевозчики просят Минтранс отменить антивирусную рассадку в самолётах

21 Май 2020 2020-05-21T08:47:18+03:00

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха отменить рекомендации Роспотребнадзор о рассадке пассажиров в салоне самолёта. Из-за распространения коронавируса ведомство указало, что временно продавать билеты можно только на 50% мест в салоне. Авиаперевозчики считают такую меру избыточной и опсаются, что она может привести к резкому скачку цен на перелёты.

ИСТОЧНИК KP.RU