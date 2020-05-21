2020-05-21T09:29:17+03:00
Коронавирус Covid-19

"Мы ничего не скрываем": Песков обсудил с CNBC статистику смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь уточнил, что в РФ причину смерти устанавливают путём вскрытия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков обсудил с американским телеканалом статистику смертности от коронавируса в РоссииПесков обсудил с американским телеканалом статистику смертности от коронавируса в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Представитель Кремля Дмитрий Песков обсудил с американским телеканалом CNBC вопрос о точности официальной статистики смертности от коронавируса в России.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в России причина смерти устанавливается путём вскрытия.

- Причина смерти устанавливается путём вскрытия. Именно вскрытие помогает нам точно подсчитать, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. Вот в чём разница между Россией и многими западными странами, где не делают посмертных экспертиз, - подчеркнул Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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