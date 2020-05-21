В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина

21 Май 2020 2020-05-21T10:57:19+03:00

Первый этап операции прошел в феврале, тогда в Московской области задержали межрегионального наркокурьера с 2 кг героина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возбуждено семь уголовных дел

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Сотрудники ФСБ и МВД сообщили, что пресекли деятельность международного криминального объединения торговцев афганским героином. У них изъяли 48 кг наркотика. Возбуждено семь уголовных дел.

Отмечается, что в ОПГ состояло пять граждан разных государств.

- ФСБ совместно с МВД проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки или ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина… Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, - передаёт Интерфакс слова представителя ФСБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780300" frameborder="0"></iframe> ФСБ публикует видео со спецоперации против наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU