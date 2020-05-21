В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
Сотрудники ФСБ и МВД сообщили, что пресекли деятельность международного криминального объединения торговцев афганским героином. У них изъяли 48 кг наркотика. Возбуждено семь уголовных дел.
Отмечается, что в ОПГ состояло пять граждан разных государств.
- ФСБ совместно с МВД проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки или ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина… Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, - передаёт Интерфакс слова представителя ФСБ.
ФСБ публикует видео со спецоперации против наркоторговцев.
ИСТОЧНИК KP.RU