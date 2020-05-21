2020-05-21T10:57:19+03:00
Происшествия

В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина

Возбуждено семь уголовных дел
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Первый этап операции прошел в феврале, тогда в Московской области задержали межрегионального наркокурьера с 2 кг героинаПервый этап операции прошел в феврале, тогда в Московской области задержали межрегионального наркокурьера с 2 кг героинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ и МВД сообщили, что пресекли деятельность международного криминального объединения торговцев афганским героином. У них изъяли 48 кг наркотика. Возбуждено семь уголовных дел.

Отмечается, что в ОПГ состояло пять граждан разных государств.

- ФСБ совместно с МВД проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной группировки или ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего сбыта особо крупных партий высококонцентрированного афганского героина… Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, - передаёт Интерфакс слова представителя ФСБ.

ФСБ публикует видео со спецоперации против наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек