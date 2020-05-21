2020-05-21T11:12:31+03:00
Общество

ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход

Найти подработку чаще стремятся мужчины и молодое поколение
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россияне хотели бы иметь возможность дополнительного дохода, в основном это молодежь и представители среднего возрастаРоссияне хотели бы иметь возможность дополнительного дохода, в основном это молодежь и представители среднего возрастаФото: Shutterstock
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Большинство россиян хотели бы иметь дополнительный источник дохода. Работающие граждане составляют 54% от населения страны. Из них 70% допускают возможность подработки, 26% считают, что дополнительная занятость невозможна, а 3% уже нашли себе подработку, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет составляют 84% от всех, кто ищет дополнительную занятость, респонденты 25-34 лет составили 88%, а от 35 до 44 лет - 85%. 76% желающих найти подработку - мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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