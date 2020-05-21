В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района

21 Май 2020 2020-05-21T11:19:23+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снял режим карантина в Змеиногорском районе с 21 мая. Это стало возможным благодаря нулевой статистики по приросту ковидных больных, хотя начиналось все не так оптимистично.

17 апреля в районе был зафиксирован первый случай заболевания. Вахтовик из Башкирии – работник подрядной организации промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» не зная о том, что он болен вышел на работу и заразил коллег, соседей и жителей района. В итоге за месяц число инфицированных увеличилась до 245-ти.

Сразу после выявления первых больных, губернатор Виктор Томенко дал распоряжение принять все меры по нераспространению инфекции.

В районе моментально был развернут госпиталь для инфицированных, дополнительно направлена группа медиков, создан резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Было организовано питание, дезинфекция населенных пунктов и помещений. Режим изоляции контролировался работниками полиции.

В ходе обследования всех работников шахты выявили еще более 50 человек с положительным диагнозом.

В рекордно короткие сроки в Змеиногорске развернули ковидный госпиталь: оборудовали 100 койко-мест и 6 мест для тяжелобольных коронавирусом. Медпомощь больным оказывали 26 сотрудников.

Однако этих мер оказалось недостаточно. Поэтому 24 апреля губернатор края принял решение закрыть границы района и ввести карантин. В тот же день Виктор Томенко призвал местных жителей строго соблюдать режим самоизоляции. Спустя долгие 27 дней жизни в изоляции позволило главе региона отменить ограничительные мероприятия:

«Карантин дал свои результаты: в последние дни в районе регистрируются единичные случаи заражения или такие случаи отсутствуют вовсе. Завершено лечение практически всех работников Корбалихинского рудника, откуда началось распространение инфекции. 21 мая на предприятии начинается новая вахта, горняки приступят к работе с соблюдением всех мер предосторожности», -прокомментировал в своем инстаграме Виктор Томенко.