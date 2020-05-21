2020-05-21T13:12:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик оценил серьезность второй волны COVID-19

Штамм вируса ослабнет, но начнет гулять по стране каждую зиму
Елена АКИМОВА
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Вторая волна коронавируса придет уже осеньюВторая волна коронавируса придет уже осеньюФото: Михаил ПАТЛИС
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Ситуация с коронавирусом в России начинает постепенно стабилизироваться. В Минздраве отмечают тенденцию к снижению уровня заболеваемости. Тем не менее, в ВОЗ предупреждают, что расслабляться рано – скоро мир накроет вторая волна коронавируса.

Вирусологи сходятся во мнении, что COVID-19 вернется уже к осени, но будете слабее, чем сейчас. Из-за летней жары инфекционный агент ослабнет и не сможет убивать людей, но станет нашим постоянным спутником.

- Первая волна завершится в июле. Пара месяцев спокойствия, а к осени стоит ждать вторую волну. Это будет связано с ослаблением мер по профилактике. Вирус будет возвращаться в холодное время года и затухать в теплое, то есть, станет сезонным, как ОРВИ, - комментирует NEWS.ru вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

Для наглядности вирусолог сравнивает «ковид» с испанским гриппом, которым сто лет назад было заражено почти 30% жителей планеты (17 млн умерло).

- Со временем патогенность снижается, а у людей приобретается коллективный иммунитет, но болезни никуда не уходят, а возвращаются под другими названиями, - рассуждает Альтштейн.

В 2009 году вирус того же типа, что и испанка, вызвал пандемию свиного гриппа.

- Год-два и вирус ослабевает. Коронавирус скоро «притрется» к человечеству. После мутации он будет поражать только верхние дыхательные пути. Лёгкие и бронхи останутся незатронутыми, это позволит снизить его опасность, - прогнозирует академик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что лето 2020 года в России будет жарким, но с периодами похолоданий. Также ожидается множество подтоплений и лесных пожаров, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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