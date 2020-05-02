Коллективный иммунитет не поможет, когда придет вторая волна коронавируса

Один из главных вопросов, который сейчас волнует всех, - можно ли заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 повторно, и насколько устойчив иммунитет к вирусу SARS-CoV-2? От этого зависит потенциал смогут ли ученые создать эффективную вакцину, а также то, как быстро человечество может сформировать коллективный иммунитет. А это два главных условия для возвращения к обычной жизни.

1. Как образуется специфический иммунитет?

Иммунитет формируют антитела – специализированные иммунные белки, которые запрограммированы распознавать и атаковать конкретный вирус. Антитела вырабатываются во время так называемой «иммунного ответа» организма на инфекцию. Они помогают бороться с вирусом, попавшим в организм, и обеспечивают защиту от новых возможных атак этого же патогена.

2. Почему уровень антител у людей разный?

Хорошая новость заключается в том, что большинство людей, которые были инфицированы SARS-CoV-2, вырабатывают к нему антитела. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Nature , антитела вырабатываются в течение двух недель после инфицирования. Однако не так давно появились исследования врачей из Китая, которые говорят о том, что из 175 человек, выздоровевших после COVID-19, у 10 антитела к вирусу так и не появились. Более того, у 30% людей, участвовавших в исследовании, отмечен очень низкий уровень антител, что вызвало вопрос: можно ли сформировать устойчивый иммунитет к вирусу?

- Тесты на антитела говорят нам, что человек подвергался воздействию вируса, вероятно, был инфицирован. Но тесты на антитела не говорят нам о том, что у человека сформирован специфический иммунитет, - считает Мандип Мехра, доктор медицинских наук, профессор медицины в Гарвардской Медицинской школе и заведующий кафедрой передовой сердечно-сосудистой медицины в Женской больнице Бригхэма (Бостон). – SARS-CoV-2 имеет тенденцию индуцировать различные уровни антител у разных людей, и, вероятно, то, как организм реагирует на вирус, может зависеть от пола, возраста и тех заболеваний, которые есть у человека.

3. Есть ли иммунитет у бессимптомных?

Китайские ученые в своем исследовании установили зависимость тяжести заболевания и уровня антител.

У пациентов пожилого и среднего возраста уровень антител был значительно выше, чем у более молодых пациентов. Молодые люди, как правило, переносят заболевание легче, чем пожилые люди, и вполне возможно, способность организма активно вырабатывать антитела, зависит от того, насколько сильна инфекция. Если это так, то есть вероятность, что люди с бессимптомным течением инфекции – по некоторым оценкам это 40% всех случаев SARS-CoV-2 – не будут иметь специфического иммунитета к этому вирусу.

- Возможно, организм людей, которые болеют COVID-19 бессимптомно, был способен справиться с этим заболеванием в большей степени через врожденный иммунитет. Поэтому они не получили необходимого вирусного стимула для развития специфического иммунного ответа, - говорит Уорнер Грин, доктор медицинских наук, директор Центра исследований лечения ВИЧ-инфекции Гладстона и профессор микробиологии и иммунологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

4. Как долго антитела сохраняются в организме?

Продолжительность иммунитета, по всей видимости, также зависит от того, насколько тяжело человек болел. Исследования, которые проводились после эпидемий SARS и MERS, показали, что люди, перенесшие в тяжелой форме MERS, вырабатывали антитела по крайней мере в течение 18 месяцев после выздоровления. А вот у тех, у кого заболевание прошло бессимптомно, антитела выводились из крови уже через три месяца после того, как они изначально дали положительный результат на вирус.

Данные о прошлых вспышках SARS более оптимистичные. У 90% людей, переболевших SARS, антитела сохранялись в крови по крайней мере в течение двух лет после заражения. Но и тут есть некоторая зависимость от того, насколько тяжелым было заболевание. Если люди переболели SARS в легкой форме, то уровень антител у них был низкий и сохранялся только год.

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